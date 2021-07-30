В Азербайджане завершились тренинги с первой группой участников проекта «Моя школа» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана завершились тренинги с первой группой участников проекта «Моя школа».

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в рамках проекта, совместно реализуемого Государственным агентством занятости и United Aid for Azerbaijan (UAFA), Бакинский центр развития МСБ провел с участниками занятия по организации бизнеса, налоговой отчетности, распределению времени, коммуникативным навыкам.

Участники проекта, воспользовавшись консультационными услугами, разработали бизнес-планы и перешли к следующему этапу. На этом этапе участникам будет оказана поддержка в рамках программы самозанятости в создании центра дошкольного образования. В рамках проекта будут проводиться регулярные тренинги, предоставляться консультационные услуги женщинам-предпринимателям, которые собираются открыть свой частный бизнес.

В ближайшие дни будут организованы новые тренинги и предоставлены консультационные услуги для следующих групп проекта «Моя школа».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)