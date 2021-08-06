Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу участников Отечественной войны, получивших ранения в ходе боевых действий.

Как сообщили в пятницу Trend в ведомстве, вначале в Протезно - ортопедическом производственно - реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации был проведен предварительный осмотр. После этапа подготовки к протезированию 114 участников войны, у которых были ампутированы нижние конечности в результате полученных ранений, были обеспечены 118 высокотехнологичными протезами.

Протезы позволяют более полно и точно регулировать движения, обеспечивают безопасное и уверенное передвижение.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)