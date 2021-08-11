Азербайджанский педиатр назвал симптомы штамма "Дельта" коронавируса у детей

БАКУ /Trend/ - Штамм "Дельта" коронавируса более широко распространяется среди детей, у которых после инфицирования появляются такие симптомы, как кожная сыпь и высокая температура.

Об этом сказала в среду Trend детский инфекционист Айтен Зиядова.

По ее словам, в таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу.

"При этом очень важно определить, контактировал ли ребенок с больным коронавирусом. В ряде европейских стран уже началась вакцинация детей и подростков в возрасте 12-18 лет. Считаю, что после завершения вакцинации взрослых и у нас будет уделено особое внимание вакцинации детей.

Исследования показывают, что коронавирусом могут заразиться люди всех возрастов - от новорожденных до стариков. У детей болезнь способна прогрессировать до такой степени, что может возникнуть необходимость в реанимационных мероприятиях", - сказала Зиядова.

Врач также прокомментировала рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане в последнее время. По ее мнению, это связано с проведением свадебных торжеств, где некоторые люди не соблюдают правила.

"Помимо определенных мер, для борьбы с вирусом очень важна и вакцинация. Поэтому люди не должны затягивать с вакцинацией. В статье, опубликованной в американском медицинском журнале JAMA, отмечается, что при заражении коронавирусом легкие вакцинированного человека менее подвержены патологиям и он выздоравливает быстрее. Однако непривитые люди переносят болезнь в тяжелой форме, повышается риск летального исхода. Поэтому мы призываем людей не рисковать своими жизнями и жизнями своих близких и вовремя вакцинироваться. Иммунитет вырабатывается через 43 дня после вакцинации. Здоровье одного человека означает здоровье всего общества. В связи с этим мы рекомендуем людям обезопасить себя, а, следовательно, и общество. Число инфицированных также растет в странах региона. В нескольких государствах вновь приняли решение о ношении масок на открытом воздухе. Думаю, это логично. Если в одном месте собираются и разговаривают пять - шесть человек без средств индивидуальной защиты дыхательных путей, риск заражения составляет 90 процентов. Также нужно правильно использовать маску. Если человек носит ее более двух часов, то она уже не будет его защищать", - сказала Зиядова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Коснтантин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli