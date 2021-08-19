В Азербайджане начаты исследования в связи с диагностикой COVID-19 и разработкой вакцин

БАКУ /Trend/ - НИИ ветеринарии Министерства сельского хозяйства и НИИ медицинской профилактики Министерства здравоохранения Азербайджана совместно приступили к проведению мастер-классов на тему «Культура клеток и криопрезервация».

Как сообщили в четверг Trend в Минсельхозе, в рамках программы проводятся теоретические и практические мастер-классы. Теоретическая часть программы проводится профессором Адилем Аллахвердиевым. В практической части мастер-класса вместе с местными специалистами также принимает участие приглашенный в Азербайджан при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) научный сотрудник Лаборатории культуры клеток и тканевой инженерии турецкого университета Сахар Динпервер.

Основная цель программы – разработка новых мер по борьбе с инфекционными заболеваниями, включая Covid-19, и проведение исследований в области диагностики, химиотерапии и разработки вакцин.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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