Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда

Общество 24 августа 2021 16:40 (UTC+04:00)
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - В Баку с 25 августа проезд в автобусах №165 будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Терминалы для пополнения баланса BakıKart установлены в поселке Бинагади, на дороге в поселок Новханы, на Бинагадинском шоссе и в парке поселка Расулзаде.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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