Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда
БАКУ /Trend/ - В Баку с 25 августа проезд в автобусах №165 будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Терминалы для пополнения баланса BakıKart установлены в поселке Бинагади, на дороге в поселок Новханы, на Бинагадинском шоссе и в парке поселка Расулзаде.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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