В Азербайджане обнародована численность пенсионеров

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2021 года на учете в Государственном фонде социальной защиты состояли 1 214,1 тысячи (на 1 июля 2020 года - 1 257,4 тысячи) пенсионеров, что составляет 12 процентов населения Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 11,7 процента - по потере кормильца.

Средний размер ежемесячной пенсии вырос на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,8 процента - в сравнении с началом нынешнего года, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от среднемесячной заработной платы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)