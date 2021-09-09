БАКУ /Trend/ - Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на проведение II Игр стран СНГ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

По данным ведомства, решение о том, какая страна примет Игры, будет принято на сегодняшнем заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ.

Отметим, что I Игры стран СНГ проводятся в Казани. Они продлятся до 11 сентября. Азербайджанская команда на Играх представлена в 13 видах спорта, таких как бадминтон (восемь спортсменов), бокс (девять), баскетбол (четыре), дзюдо (16) футзал (13), настольный теннис (восемь), стендовая и пулевая стрельба (три), карате (20), борьба (четыре), женская борьба (шесть), куреш (пять), самбо (семь), вольная борьба (10), греко-римская борьба (девять), муайтай (шесть).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)