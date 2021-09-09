Агентство DOST и Фонд YAŞAT распространили совместную информацию в связи с участником Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Участник Отечественной войны Ульви Керимов охвачен мерами социальной поддержки, как и другие ветераны.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в совместной информации Агентства DOST и Фонда YAŞAT.

Подчеркивается, что распространенная в социальных сетях информация о том, что жителю Товузского района, участнику Отечественной войны Керимову Ульви Эльфаг оглу не оказывается социальная поддержка, не соответствует действительности.

«Заслуги Керимова, как и других наших ветеранов, были высоко оценены, и соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева он был награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "Отважный боец".

Получившему ранение в войне Ульви Керимову Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения была назначена инвалидность III степени. Ему назначена ежемесячная президентская пенсия в размере 300 манатов и ежемесячное пособие по инвалидности в размере 110 манатов, то есть всего в виде социальных пособий он получает 410 манатов. Наряду с этим в настоящее время он работает и получает зарплату в размере более 600 манатов в месяц.

За травму, полученную во время войны, Государственная страховая коммерческая компания выплатила ему 2 750 манатов. Поскольку законодательством предусмотрена страховая выплата в размере 4 400 манатов за связанную с военной травмой инвалидность III группы, Ульви Керимову на основании его обращения в Azərsığorta будет выплачена оставшаяся часть суммы (с учетом вычета 2750 манатов из суммы 4400 манатов) в размере 1650 манатов.

Помимо этого, Ульви Керимов был охвачен мерами поддержки Фонда YAŞAT. Так, на основании его обращения для оказания стоматологических услуг в июне 2021 года Керимову была оказана необходимая помощь в размере 1 020 манатов через партнерское благотворительное общество «Даяг». Кроме того, его второе обращение в Фонд от 27.08.2021 года с просьбой о погашении потребительского кредита было удовлетворено, и Фонд YAŞAT погасил его долг в размере 6 852 манатов.

Ульви Керимову на основе его обращения по поводу участия в программе самозанятости Государственным агентством занятости в ближайшие дни будут выданы активы (скот и запас корма) для создания частного хозяйства.

Таким образом, участник Отечественной войны Ульви Керимов, как и другие ветераны, охвачен мерами социальной поддержки. Эти меры будут продолжены и в дальнейшем», – говорится в информации.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)