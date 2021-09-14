Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана выступило с предложением о возможности вакцинации работников сферы образования двумя дозами вакцины от коронавируса не до 1 октября, а в течение всего октября.

Об этом сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что завершена вакцинация 84% работников сферы образования, для ускорения этого процесса созданы пять пунктов вакцинации: «Думаем, что работникам сферы образования и студентам будет предоставлена дополнительная возможность, чтобы в течение месяца они привились обеими дозами вакцины. Обсуждения в этом направлении продолжаются, более подробная информации будет обнародована в ближайшие дни».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)