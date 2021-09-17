Минобразования Азербайджана о вопросе прибытия в страну афганских студентов

БАКУ /Trend/ - Вопрос прибытия в Азербайджан афганских студентов, зачисленных в учебные заведения в нашей стране, находится на стадии обсуждения.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал заведующий отделом международного сотрудничества министерства образования Турал Ахмедов.

По его словам, в настоящее время границы Афганистана закрыты, деятельность большинства посольств ограничена.

"Афганистан не входит в список 42 государств, с которыми открыты границы Азербайджана. Точную информацию нам по этому поводу не предоставляли. Поэтому мы в режиме ожидания", - сказал Ахмедов.

Он добавил, что из Азербайджана не отправлялись студенты для учебы в Афганистане.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)