Минобразования Азербайджана о вопросе прибытия в страну афганских студентов
БАКУ /Trend/ - Вопрос прибытия в Азербайджан афганских студентов, зачисленных в учебные заведения в нашей стране, находится на стадии обсуждения.
Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал заведующий отделом международного сотрудничества министерства образования Турал Ахмедов.
По его словам, в настоящее время границы Афганистана закрыты, деятельность большинства посольств ограничена.
"Афганистан не входит в список 42 государств, с которыми открыты границы Азербайджана. Точную информацию нам по этому поводу не предоставляли. Поэтому мы в режиме ожидания", - сказал Ахмедов.
Он добавил, что из Азербайджана не отправлялись студенты для учебы в Афганистане.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)
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