Врач-инфекционист рассказал об осложнениях у молодых людей с COVİD-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последнее время осложнения у молодых людей с коронавирусом фиксируются на ранних стадиях заболевания.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал доктор философии по медицине, врач - инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, в Азербайджане продолжает распространяться штамм "Дельта" коронавируса.

"У молодых людей, инфицированных этим штаммом, повышается температура тела, а в первую неделю заболевания возникает обширное поражение легких. Во время обследования методом компьютерной томографии выявляется поражение 70-80, даже 90 процентов легких", - сказал Джавадзаде.

По статистике, порядка 16 процентов инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляют молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, 21 процент - в возрасте 30-39 лет.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)