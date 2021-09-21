В новом учебном году в школах Баку будут учиться свыше 471 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в общеобразовательных школах столицы Азербайджана будут обучаться 471 661 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В I классах школ будут учиться 49 171, в IX классах - 36 199, в X классах - 27 016, в XI классах - 23 707, в XII классах - 176 человек.

В 276 общеобразовательных школах Баку к дошкольной подготовке предусмотрено привлечь 25 189 пятилетних детей.

В бакинских школах, находящихся в подчинении Управления, работают 28 467 учителей.

Отметим, что в подчинении Управления 310 общеобразовательных школ, три общие средние школы специального типа, 5 очно-заочных (вечерних) школ, 5 детско-юношеских центров развития, в целом же 323 учебных заведения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)