Названы правила работы буфетов и столовых в школах Азербайджана в период режима особого карантина

БАКУ /Trend/ - На входе в школьные буфеты и столовые будут установлены спиртосодержащие дезинфекторы для рук, созданы условия для мытья учащимися рук с мылом до и после еды, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Это отражено в изменении в постановление Кабмина «Об утверждении «Временных правил организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане» в период режима особого карантина».

Также, согласно положениям документа, после использования должны мыться водой с моющим средством предметы общего пользования с их содержанием в чистоте до следующего пользования, работники столовой должны соблюдать правила личной гигиены, носить защитные перчатки и медицинскую маску. На полу в столовой должна быть нанесена разметка для соблюдения очереди; оборудование и принадлежности, используемые при приготовлении пищи, не должны использоваться в других целях; расстояние между столами в столовой не должно быть меньше 2 метров, а расстояние между стульями - менее 1 метра (за исключением учреждений интернатного типа и других образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)