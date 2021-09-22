Кабмин Азербайджана отменил требование о дистанционном обучении

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменено требование о дистанционном обучении и утвержден переход на очное образование.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в разъяснении Кабинета министров к постановлению о внесении изменений во «Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в период режима особого карантина в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане».