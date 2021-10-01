Глава ИВ Баку вынес серьезные предупреждения руководителям ряда столичных районов

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов вынес серьезные предупреждения главам ИВ ряда районов столицы в связи с проблемами, возникшими во время недавней дождливой погоды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти г. Баку.

Предупреждения были вынесены в ходе совещания в формате видеоконференции, посвященного вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду, в котором участвовали главы ИВ районов столицы и руководители соответствующих хозяйственных структур.

Было отмечено, что несмотря на то, что сети, собирающие канализационные и дождевые воды в Баку, мосты и дороги находятся на балансе и в сфере обслуживания ОАО «Азерсу» и Госагентства автомобильных дорог, это не снимает ответственности с исполнительных властей районов и коммунальных служб: «Главы ИВ не должны ограничиваться информированием ОАО «Азерсу» и Госагентства автомобильных дорог, а должны выступать координаторами, определять территории в своих районах, где необходимо принять меры, и совместно с этим структурами устранять существующие проблемы».

На совещании были даны поручения о создании в районах столицы штабов по подготовке к зиме, проведении совещаний с участием надлежащих структур.

Также были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Дню Победы, даны поручения по проведению на высоком уровне мероприятий, запланированных накануне этого дня.

(Перевод: Кямаля Сеидова)