В Азербайджане назначены пособия более 2 тыс. ветеранам Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной реабилитации и экспертизы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу в направлении оценки степени инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны. На сегодня до 2 050 гражданам назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, сообщили в субботу Trend в агентстве.

После этого им была выплачена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности и назначены ежемесячные социальные пособия (ежемесячная Президентская пенсия, пособие по инвалидности).

Оценка инвалидности участников войны проводится совместно с представителями других ведомств, представленных в комиссии, созданной в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана. На первом этапе осуществляется очное обследование и готовятся соответствующие документы.

На основании свидетельств (для установления связи ранений и заболеваний с военной службой), выданных военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы, и направления (форма 88), введенного в электронную систему медицинскими учреждениями, на заключительном этапе проводится оценка инвалидности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)