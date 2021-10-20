На пчеловодческую выставку в Баку доставлен мед из Кяльбаджара и Лачина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На пчеловодческую выставку в Баку доставлен мед из Кяльбаджарского и Лачинского районов, сказал в среду Trend завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

"На ярмарке продается мед из всех регионов Азербайджана, в том числе с освобожденных территорий", - сказал он.

Предприниматель Сабир Мустафаев, перенесший пчеловодческое хозяйство в Кяльбаджар, сказал Trend, что в этом году он привез на ярмарку 200 кг кяльбаджарского меда: «В Кяльбаджаре мы собрали 2 тонны меда, на выставку привезли 200 кг кяльбаджарского меда и 200 кг меда из Агсу-Исмаиллинской зоны. Один килограмм кяльбаджарского меда в сотах стоит около 40 манатов, а килограмм откачанного меда - 30 манатов, мед из других регионов страны стоит 20-30 манатов за килограмм».

Отметим, что сегодня в Баку открылась 21-я республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции. Она организована в Наримановском районе на ул. Фатали хана Хойского, 5, недалеко от станции метро "Гянджлик".

Ярмарка будет работать до 7 ноября, рабочие часы с 09:00 до 19:00.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)