Началась поездка в Карабах религиозных лидеров Азербайджана и Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Началась поездка в Карабах религиозных лидеров Азербайджана и Турции, сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде и председатель Управления Турции по делам религии Али Эрбаш вначале посетили Физулинский международный аэропорт и ознакомились с его современной инфраструктурой.
Затем Пашазаде и Эрбаш посетят Шушу.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @cingizsafarli
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