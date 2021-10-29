Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Победители конкурса "Yüksəliş" приступили к выполнению годичного индивидуального плана развития.

Как сообщает Trend, один из руководителей конкурса, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" Вугаром Мирзазаде.

Согласно условиям конкурса, победитель в течение одного года пройдет практику с руководителем конкурса в рамках программы наставничества.

В состав руководящего состава конкурса "Yüksəliş" вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, министр образования Эмин Амруллаев, омбудсмен Сабина Алиева, председатель правления "Kapital bank" Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при ПрезидентеАзербайджанаУльви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент компании bp по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (ITV) Балакиши Гасымов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Конкурс "Yüksəliş" охватывает граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, которые имеют двухлетний опыт управления, высшее образование. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный, полуфинальный и финальный. Всего зарегистрировались 11 760 человек. 9 775 из них приняли участие в конкурсе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)