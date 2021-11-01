В этом году в Азербайджане из государственных детучреждений в родные семьи переданы 63 ребенка
БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане из государственных детских учреждений в родные семьи переданы 63 ребенка, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Также в этом году были усыновлены 99 детей - 47 мальчиков и 52 девочки.
Напомним, что минтруда с 1 ноября 2019 года осуществляет управление в сфере усыновления. С этой даты на усыновление был передан 131 ребенок (64 мальчика и 67 девочек).
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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