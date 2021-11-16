Завтра в Баку осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 775 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ночью местами ожидаются осадки. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, в высокогорье - 10-15 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)