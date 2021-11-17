В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на 2020 г

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на будущий год, сообщает в среду Trend.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября был обсужден законопроект «О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике в 2022 году».

Законопроект предусматривает критерий нуждаемости на будущий год в размере 200 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

Напомним, что в 2021 году критерий нуждаемости в Азербайджане составил 170 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)