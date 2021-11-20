Врио министра здравоохранения Азербайджана встретился с российской делегацией
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно
исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев встретился с делегацией во главе с директором департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Романом Чекушовым.
Как передает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также развитие взаимодействия в области санитарной авиации.
Теймур Мусаев отметил успешное сотрудничество
между Азербайджаном и Россией во всех сферах, в том числе в области медицины.
Он также напомнил, что в июле текущего года Баку посетил министр здравоохранения РФ, и в ходе встречи с российским коллегой стороны подписали дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества в
области здравоохранения и медицинской науки.
В своих выступлениях представители российской делегации подчеркнули успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии. Они отметили, что сфера лекарственного обеспечения является одной из важнейших и
социально значимых. Было подчеркнуто, что своевременность оказания экстренной медицинской помощи – один из ключевых инструментов сохранения
здоровья и жизни человека.
Учитывая огромный опыт своей страны в развитии санитарной авиации, представители российской делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном и в этой сфере.
По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)