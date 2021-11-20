Врио министра здравоохранения Азербайджана встретился с российской делегацией

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно

исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев встретился с делегацией во главе с директором департамента международной кооперации и

лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Романом Чекушовым.

Как передает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также развитие взаимодействия в области санитарной авиации.

Теймур Мусаев отметил успешное сотрудничество

между Азербайджаном и Россией во всех сферах, в том числе в области медицины.

Он также напомнил, что в июле текущего года Баку посетил министр здравоохранения РФ, и в ходе встречи с российским коллегой стороны подписали дорожную карту по приоритетным направлениям сотрудничества в

области здравоохранения и медицинской науки.



В своих выступлениях представители российской делегации подчеркнули успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии. Они отметили, что сфера лекарственного обеспечения является одной из важнейших и

социально значимых. Было подчеркнуто, что своевременность оказания экстренной медицинской помощи – один из ключевых инструментов сохранения

здоровья и жизни человека.

Учитывая огромный опыт своей страны в развитии санитарной авиации, представители российской делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном и в этой сфере.

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)