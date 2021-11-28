В Азербайджане выявлено еще 1 662 случая заражения коронавирусом, вылечился 2 391 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 662 случая заражения коронавирусом, 2 391 человек вылечился, 18 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 585 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 551 724 человека вылечились, 7 807 – скончались, число активных больных составляет 26 252.

За последние сутки в стране проведены 11 369 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 521 070.