В Азербайджане новый штамм коронавируса не выявлен - Национальный центр гематологии

Общество 29 ноября 2021 10:44 (UTC+04:00)
В Азербайджане новый штамм коронавируса не выявлен - Национальный центр гематологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Об этом сказал специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на центр.

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