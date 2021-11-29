В Казани состоялось мероприятие, посвященное 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО)

29 ноября 2021 В рамках Международного Молодежного Фестиваля по Современной Мусульманской Культуре, организованной Министерством по Делам Молодежи Республики Татарстан, Молодежного Центра Татарстана “СӘЛӘТ”, в партнерстве с Молодежным Форумом Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и его Евразийского Регионального Центра, а также с другими организациями, в городе Казань состоялось мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, организатором которого выступил Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС).

На церемонии открытия мероприятия, к которому также присоединились гости из других стран в онлайн формате, приветственными речами выступили директор Молодежного Центра Татарстан “СӘЛӘТ” Айгуль Габдррахманова, и.о. Генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, представитель Федерального Агенства по Делам Молодежи РФ Сергей Орлов, которые рассказали об успешном сотрудничестве между организациями в период более 10 лет в рамках разного рода проектов, а также подчеркнули важность проведения таких мероприятий, связанных с изучением наследия Низами Гянджеви.

На пленарных обсуждениях выступили Эмин Рамазанов, руководитель международного проекта “Salam Tatarstan” на тему «Поэмы Низами в контексте взаимоотношений цивилазаций», Аскар Гатин, представитель управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ на тему «Значение фигуры Шигабутдина Марджани в татарской культуре», Ильгар Фахми, писатель, драматург, секретарь Союза Писателей Азербайджана «Роль классической литературы в просвещении молодого поколения - на примере Низами». Заслуженный и Народный артист Республики Татарстан, известный певец, профессор Мингол Галиев рассказал о глобальной значимости поэм Низами.

На мероприятии приняли участие десятки представителей молодежи из разных стран мира.

Следует отметить, что данное мероприятие является шестым по счету международным мероприятием, организованном ЕРЦ Молодежным Форумом ОИС, посвященным 880-летию Низами.