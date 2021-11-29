Синоптики Азербайджана предупреждают об ухудшении погоды

БАКУ / Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 1 декабря до утра 2 декабря скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, в отдельных местах порывы усилятся до 28 м/с, вечером возможен дождь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Второго декабря температура воздуха опустится на 5-7 градусов.

В районах Азербайджана со второй половины 1 декабря до утра 2 декабря погода будет нестабильной, временами пройдут осадки, в горных территориях ожидается снег, местами сильный. Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах временами до 23-28 м/с.

Второго декабря температура воздуха опустится на 5-8 градусов.

В реках может повыситься уровень воды.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)