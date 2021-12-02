В Азербайджане освобождены от занимаемых должностей два высокопоставленных сотрудника полиции

БАКУ /Trend/ - Два высокопоставленных сотрудника Шамкирского РОП освобождены от занимаемых должностей.

Соответствующие приказы подписал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информированный источник.

От должностей освобождены замначальника по службе РОП полковник полиции Ильгар Алиев и начальник отдела по общественной безопасности майор полиции Вугар Мамедов. Оба отправлены в распоряжение.

Согласно информации, оба сняты с должностей за недочеты на службе.

(Перевод: Кямаля Сеидова)