В Баку устанавливаются палатки для предновогодней торговли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед новогодними праздниками в Баку устанавливаются торговые палатки.

Эти палатки устанавливаются на выходах станций метро, сообщили в ответ на запрос Trend в Департаменте услуг и торговли Исполнительной власти города Баку.

"В 12 районах столицы будет установлено около 20 таких палаток", - сказали в департаменте.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)