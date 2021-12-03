В Баку устанавливаются палатки для предновогодней торговли (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Перед новогодними праздниками в Баку устанавливаются торговые палатки.
Эти палатки устанавливаются на выходах станций метро, сообщили в ответ на запрос Trend в Департаменте услуг и торговли Исполнительной власти города Баку.
"В 12 районах столицы будет установлено около 20 таких палаток", - сказали в департаменте.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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