В Азербайджане изменятся госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, госпошлины за комбинацию цифр или букв на государственных регистрационных знаках, выдаваемых автотранспортным средствам, меняются в нижеследующем порядке:

увеличиваются для

- 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009:

- различной серии – с 1 500 манатов до 2 000 манатов;

- той же серии – с 2 500 манатов до 3 000 манатов;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 –

- различной серии: с 1 000 манатов до 1 500 манатов,

- той же серии: с 1 500 манатов до 2 000 манатов;

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 –

- различной серии: с 500 манатов до 1 000 манатов,

- той же серии: с 1 000 манатов до 1 500 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)