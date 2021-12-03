В Азербайджане изменятся госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей
БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend.
Согласно поправке, госпошлины за комбинацию цифр или букв на государственных регистрационных знаках, выдаваемых автотранспортным средствам, меняются в нижеследующем порядке:
увеличиваются для
- 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009:
- различной серии – с 1 500 манатов до 2 000 манатов;
- той же серии – с 2 500 манатов до 3 000 манатов;
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 –
- различной серии: с 1 000 манатов до 1 500 манатов,
- той же серии: с 1 500 манатов до 2 000 манатов;
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 –
- различной серии: с 500 манатов до 1 000 манатов,
- той же серии: с 1 000 манатов до 1 500 манатов.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)