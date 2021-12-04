В Баку прошел общегородской санитарный день (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошел общегородской санитарный день, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть столицы.

В мероприятиях в рамках санитарного дня приняли участие сотрудники ряда организаций, жители города, предприниматели, кроме того, в них была задействована спецтехника коммунальных служб.

В рамках санитарного дня в Баку были проведены работы по дезинфекции 550 улиц.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)