В Баку прошел общегородской санитарный день (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошел общегородской санитарный день, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Исполнительную власть столицы.
В мероприятиях в рамках санитарного дня приняли участие сотрудники ряда организаций, жители города, предприниматели, кроме того, в них была задействована спецтехника коммунальных служб.
В рамках санитарного дня в Баку были проведены работы по дезинфекции 550 улиц.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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