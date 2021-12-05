Завтра в Баку до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 6-9, днем 11-15, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана осадки не ожидаются. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)