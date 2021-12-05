БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 27 339 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 017, вторую - 4 363, третью, бустерную дозу - 19 959 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 702 988. Первую дозу вакцины получили 5 098 541, вторую - 4 593 278 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 011 169 человек.