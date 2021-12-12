Организован медиа-тур в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По линии министерства обороны Азербайджана 12 декабря в связи с Днем памяти великого лидера Гейдара Алиева организован медиа-тур в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает Trend, в ходе медиа-тура начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана генерал-майор Бекир Оруджев подробно рассказал об истории, развитии и деятельности военного училища, а также о процессе обучения.

Было отмечено, что благодаря инициативе, труду и дальновидности великой личности Гейдара Алиева, ценой огромных усилий был сделан исторический шаг. В 1971 году создан военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, который сыграл исключительную роль в подготовке национальных офицерских кадров и формировании наших Вооруженных Сил. Сегодня большинство офицеров нашей армии - выпускники военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Затем представители медиа ознакомились с учебными корпусами, медицинским центром, спортивным комплексом, курсантским общежитием и другими административными зданиями военного лицея. Также они ознакомились с учебным процессом, физической подготовкой, бытовыми навыками и военной подготовкой курсантов.

Система образования в военном лицее имени Джамшида Нахчыванского совершенствуется, модернизируется, обновляется и постоянно развивается. Успешные реформы по совершенствованию системы образования в военном лицее дают положительные результаты.