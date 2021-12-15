Одна из улиц Баку названа именем журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

БАКУ /Trend/ - Одна из улиц в Бинагадинском районе Баку названа именем журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Отметим, что четвертого июня 2021 года около 11:00 автобус с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, которые были командированы в Кяльбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Сираджа Абышова, Магеррама Ибрагимова и Арифа Алиева орденом "За службу Отечеству" третьей степени (посмертно).

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)