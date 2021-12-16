Бакинский фуникулер возобновил работу (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бакинский фуникулер возобновил работу.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в Исполнительной власти г. Баку.

«Функционирование фуникулера было приостановлено с первых дней пандемии. Но некоторое время назад его работа была возобновлена», - сказали в ИВ.

Напомним, что функционирование фуникулера было приоостановлено с марта 2020 года.

Отметим, что Бакинский фуникулер был открыт 5 мая 1960 года. Стоимость проезда на нем составляет 1 манат.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)