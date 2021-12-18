Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований

БАКУ /Trend/ - Планируется реализация с университетами Турции программы двойного диплома в сфере космических исследований.

Об этом сказал в субботу ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев на мероприятии «Будущее - в космосе, космос - в будущем», сообщает Trend.

По его словам, в образовательной системе Азербайджанского технического университета планируется провести большие реформы.

«Мы нацелены на то, чтобы перенять опыт Турции и интегрировать свою образовательную систему в образовательную систему этой страны. Также по взаимному обмену в следующем году мы планируем отправить в турецкие университеты десятки студентов и преподавателей», - сказал Велиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)