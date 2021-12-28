В Азербайджане с 15 февраля 2022 г. сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 15 февраля 2022 года сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение шести месяцев.
Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.
"Все сертификаты вакцинации будут действительны до 15 февраля 2022 года. После этой даты срок действия сертификата вакцинации составит шесть месяцев", - сказал Мовсумов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане с 15 февраля 2022 г. сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев
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