В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend / - В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

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