Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам накануне праздников

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с предстоящими праздничными днями, передает Trend в четверг со ссылкой на ГУГДП.

Так, ГУГДП поздравляет участников дорожного движения с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и призывает их строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах.

В связи с праздником в нерабочие дни горожане посещают зоны отдыха, расположенные в различных регионах республики, а жители регионов посещают столицу. В связи с этим наблюдаются рост интенсивности дорожного движения, превышение некоторыми водителями установленных скоростных лимитов, нарушение правил обгона и маневрирования, что увеличивает вероятность возникновения аварий на дорогах, говорится в сообщении.

Учитывая это, ГУГДП призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния лишь в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегиваться ремнями безопасности, не садиться за руль невыспавшимися и в нетрезвом состоянии, учитывать погодные условия и соблюдать другие необходимые меры безопасности, а пешеходов призывает не выходить на проезжую часть дороги, переходить дорогу в установленных местах, говорится в информации ГУГДП.

(Перевод: Кямаля Сеидова)