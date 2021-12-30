В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг, оказываемых Фондом ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на один год продлевается срок освобождения от НДС медицинских услуг, которые оказываются за счет средств Фонда по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает в четверг Trend, это предусматривает законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс, который обсуждался 30 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

После голосования законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)