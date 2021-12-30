В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг, оказываемых Фондом ОМС
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на один год продлевается срок освобождения от НДС медицинских услуг, которые оказываются за счет средств Фонда по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Как сообщает в четверг Trend, это предусматривает законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс, который обсуждался 30 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
После голосования законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке Низами Гянджеви после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО)
Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организовано новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе и лишенных родительской опеки (ФОТО/ВИДЕО)