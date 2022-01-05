В Генпрокуратуре Азербайджана произведена кадровая перестановка

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведена кадровая перестановка.

Как передает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева следователь по особо важным делам Следственного управления Генпрокуратуры Орхан Рзаев освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим отделом криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий - заместителем начальника управления.

Эту информацию Trend подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)