В Генпрокуратуре Азербайджана произведена кадровая перестановка
БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведена кадровая перестановка.
Как передает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева следователь по особо важным делам Следственного управления Генпрокуратуры Орхан Рзаев освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим отделом криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий - заместителем начальника управления.
Эту информацию Trend подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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