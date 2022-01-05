В Азербайджане значительно сократилось число обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно сократилось количество обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом заявила в прямом эфире на странице министерства здравоохранения в Instagram заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи по оперативной работе Нурида Фарзалиева.

По ее словам, в последние дни также сократилось число случаев инфицирования коронавирусом.

"Зафиксировано небольшое количество осложнений, встречаются жалобы на повышенную температуру, что связано с сезонным гриппом или ОРВИ. На самом деле наличие таких обращений является положительным моментом и свидетельствует об осведомленности людей. Пандемия длится уже два года, и при любых признаках заболевания люди обращаются в поликлиники или в скорую помощь", - отметила Фарзалиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)