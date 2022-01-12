БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 455 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 885, вторую - 3 768, третью - 24 802.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 562 620. Первую дозу вакцины получили 5 190 347, вторую - 4 703 255, третью - 1 669 018 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)