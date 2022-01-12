Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 455 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 885, вторую - 3 768, третью - 24 802.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 562 620. Первую дозу вакцины получили 5 190 347, вторую - 4 703 255, третью - 1 669 018 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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