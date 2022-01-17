В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО)

Общество 17 января 2022 21:08 (UTC+04:00)
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу» по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Газахском районе построено еще одно здание школы.

Как сообщает Trend, двухэтажное здание полной средней школы имени Шахнабат Насибовой села Сарывелли Газахского района рассчитано на 220 ученических мест.

Прежнее здание школы было построено в 1966 году и находилось в непригодном состоянии. Учительница школы Лейли Сарыева отметила, что жители села давно мечтали о строительстве в селе Сарывелли новой школы: «Это здание школы, построенное в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу», является большим подарком для нас. Мы выражаем бесконечную благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за все это.

Родители также очень рады тому, что их дети будут учиться в новой школе, отвечающей современным требованиям. «Мой сын Керим и дочь Назенин в этом году пошли в первый класс. Иншаллах, в такой прекрасной школе они успешно завершат учебный год. Как член семьи шехида, супруга шехида, я выражаю признательность каждому, кто внес свой труд в это дело», - сказала супруга шехида Эмиля Керимова Афет Алиева.

В новом здании школы 14 классных комнат, лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты по информатике, военному делу, медицине, труду для девочек и мальчиков, а также гардеробная, библиотека, столовая, актовый и спортивные залы и открытая спортивная площадка.

«В старой школе не было хороших условий для учебы, не было отопительной системы. Однако в новой школе наряду с отопительной системой, имеются также предметные кабинеты, спортивный зал, библиотека и новое оборудование», - сказала ученица XI классаы Ламия Годжаева.

Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями.

В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Image
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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