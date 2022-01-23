Завтра в Агдам будут организованы два автобусных рейса - билеты уже в продаже
БАКУ /Trend/ - Завтра, 24 января в Агдам будут организованы два автобусных рейса.
Как передает Trend, билеты на автобусные рейсы уже поступили на продажу.
Отметим, что с 24 января будут организованы регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу. Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составит 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната.
Также с 24 января будут открыты маршруты в направлении Ахмедбейли-Шуша, Международный аэропорт Физули-Шуша, Барда-Агдам.
Приобрести билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории можно только посредством портала YolumuzQarabaga.az.
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