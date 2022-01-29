Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили оценить спортивную форму и потенциал гимнастов - главный тренер сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили посмотреть в какой спортивной форме находятся гимнасты, сказал Trend в субботу главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

"После двух лет перерыва в связи с пандемией коронавируса мы возобновили республиканские соревнования. Многие дети не выступали в этот период, однако основной состав сборной показал на соревновании неплохой результат. Данный турнир позволил мне посмотреть в какой спортивной форме находятся гимнасты, оценить их потенциал. Есть перспективные молодые спортсмены, и, думаю, в будущем они могут войти в состав национальной сборной", - отметил главный тренер по прыжкам на батуте.

Владимир Шуликин добавил, что 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте прошли по новым правилам в батутной гимнастике.

Он также отметил, что подготовка к предстоящему Кубку мира по прыжкам на батуте, который состоится 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку, идет по плану.

"Азербайджан на соревнованиях представит Сельджан Магсудова, она будет бороться за выход в финал. Я положительно оцениваю ее выступление на сегодняшних соревнованиях, конечно, есть над чем работать", - сказал он.

Главный тренер подчеркнул, что в дальнейшем в планах участие Сельджан Магсудовой в главном старте - Чемпионате Европы в Италии.

Отметим, что 29 января в Национальной арене гимнастики в Баку прошли 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке.

В чемпионате и первенстве приняли участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступили в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступили в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования прошли по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)