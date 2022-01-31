Уроженец Агдама привез в родной город книги отца, чтобы передать их в дар мечети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уроженец Агдама Нахид Мамедов, впервые посетивший родной город после его освобождения от армянской оккупации, привез с собой две книги, принадлежавшие отцу, чтобы передать их в дар агдамской мечети.

Как сообщил Trend Мамедов, он приехал в город на рейсовом автобусе из Баку.

"Не могу выразить свои чувства словами. К счастью, настал тот день, когда я спустя долгие годы вновь увидел родной Агдам", - сказал он.

По словам Мамедова, до оккупации его отец часто посещал агдамскую мечеть.

"Когда Агдам был освобожден от оккупации, отец был жив, но ему не суждено было вновь увидеть родной город. Я привез с собой его Коран и книгу, написанную им о паломничестве, чтобы передать их в дар агдамской мечети. Пусть они останутся для будущих поколений", - сказал уроженец города.

Отметим, что сегодня утром в Агдам прибыл очередной рейсовый автобус из Баку.

Пассажиры посетили комплекс Имарат, построенный Панахали ханом в XVIII веке. Здесь они ознакомились с разрушенной армянами могилой Хуршидбану Натаван и другими историческими памятниками, подвергшимися армянскому вандализму.

Отметим, что регулярные пассажирские автобусные рейсы на освобожденные территории выполняются с 24 января.

Желающие совершить поездку на освобожденные территории могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)