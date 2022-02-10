Министр здравоохранения Азербайджана о возможном ужесточении карантинного режима

БАКУ /Trend/ - За последние 10 недель 90 миллионов человек во всем мире заразились штаммом "омикрон" коронавируса.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем.

"Помимо "омикрона", до сих пор фиксируются случаи заражения штаммом "дельта". Через некоторое время будет обнародовано процентное соотношение случаев инфицирования этими штаммами. В настоящее время нет необходимости во введении ограничительных мер. Вопрос возможного ужесточения карантинного режима может быть рассмотрен в зависимости от развития ситуации с COVID-19», - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)