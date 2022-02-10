БАКУ /Trend/ - В ряде районов Баку будет ограничена подача воды.

Как сообщили Trend в четверг в ОАО "Азерсу", в связи с ремонтно-восстановительными работами из-за аварии на магистральном водопроводе, начиная с вечера 10 февраля и до завершения работ, будут перебои с водой на некоторых территориях в Сабунчинском, Сураханском и Хазарском районах города Баку.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)